Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) обеспокоена невозможностью россиян проголосовать в российских дипломатических представительствах Украины. В организации обратились постпреду Киева при ОБСЕ Игорю Прокопчуку с призывом обеспечить голосование и избежать провокаций. Об этом сообщает ТАСС.

Письмо было направлено вчера от имени вице-председателя ПА ОБСЕ и главы наблюдательной миссии ПА ОБСЕ в России Мариетты Тидей, а также председателя Общего комитета по правам человека ПА ОБСЕ Игнасио Санчеса Амора. В нем была изложена озабоченность по поводу планов блокировать голосование в российских дипломатических представительствах на Украине.

По словам директора по коммуникациям ПА ОБСЕ Нэта Перри, "в письме признается сложный статус российско-украинских отношений", но подчеркивается "необходимость приложить усилия, чтобы граждане России смогли голосовать и избегать любых провокаций".

"Наш мандат заключается в наблюдении и оценке выборов в той стране, где проводятся выборы, в данном случае в Российской Федерации, а не за ее пределами. Содействие голосованию за пределами страны является двусторонним вопросом, который должен определяться участвующими странами (Россией и Украиной). Мне неизвестны какие-либо международные стандарты или обязательства по содействию голосованию для иностранных граждан", - отметил Перри.

Напомним также, что ранее в ОБСЕ ушли от ответа на вопрос о недопуске избирателей к выборам президента России в Украине.

Как сообщала "Страна", глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением лиц с дипломатическим статусом, 18 марта не пропустят в российские дипломатические представительства для голосования на выборах президента РФ.