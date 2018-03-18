Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон хотел бы расследовать отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, а также обстоятельства смерти соратника Бориса Березовского Николая Глушкова вместе с Россией.

Об этом британский министр сказал в интервью ВВС.

Он также сообщил, что Великобритания передаст образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль, экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Представители ОЗХО прибудут в Великобританию завтра, 19 марта, чтобы провести исследования.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом, оба находятся в больнице в состоянии комы.

Бывший замгендиректора "Аэрофлота" Николай Глушков, заочно осужденный в России за мошенничество, 12 марта был найден мертвым в своем доме в Лондоне.

Напомним, что Великобритания ответила отказом на запрос России предоставить доступ к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, поскольку рассматривает его как британского подданного.

Как сообщала "Страна", в Лондоне заявили о доказательствах того, что газ "Новичок" был произведен в России.