В Киеве на бульваре Перова двое мужчин ограбили терминал самообслуживания на территории банка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Грабителями оказались двое мужчин с отверткой и трубным ключом, которые пошли на преступление в выходной день, чтобы не привлекать к себе внимание. Полицию вызвал сотрудник банка.

Прибыв на место, полицейские задержали двух человек с вещественными доказательствами.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Грабителями оказались 35-летний киевлянин и 25-летний житель Запорожской области. Мужчины уже не впервые нарушают закон. Один из них даже умудрился совершить кражу, находясь под домашним арестом за совершение аналогичного преступления в Оболонском районе.

По предварительным данным, из терминала украли несколько десятков тысяч гривен. Однако в карманах воров нашли только четыре тысячи.

Правоохранители выясняют, где остальная сумма. Задержанные сознались в преступлении. Согласно части 3 статьи 185 Уголовного кодекса, мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", 6 марта на бульваре Перова в Киеве молодой человек, угрожая пустой стеклянной бутылкой ограбил кредитное учреждение.

Ранее в НБУ описали популярную схему краж из банковских ячеек: преступник под видом клиента по поддельному паспорту арендует в банке индивидуальный сейф. И как только попадает в хранилище, где находятся все ячейки, начинает подбирать к ним ключи. Как только ему это удается, он вынимает все ценное (чаще всего это деньги и драгметалл