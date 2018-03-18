Сегодня, в день выборов президента России, в Киеве под зданием консульского отдела посольства РФ около 50 активистов добровольческого движения "ОУН", Комитета освобождения политзаключенных, "Черного комитета" и Коалиции участников оранжевой революции (КУПР) провели акцию "Народный разрыв дипломатических отношений с агрессором". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Они собрались на улице Добровольческих батальонов (бывшая Памфиловцев), где находится консульство России.

В руках они держали флаги своих организаций, флаг Украины, плакаты с лозунгами и требованиями. Одним из главных требований протестующих являлся полный разрыв дипотношений между Украиной и Россией.

Несколько участников акции начали поджигать факелы, а также бросать в сторону корпусов консульства яйца, снежки и бутылочки с зеленкой. Правоохранители обращались к протестующим с просьбой не делать этого, но не противодействовали им физически.

Пикетчики в свою очередь заявили, что не намерены конфликтовать с бойцами Национальной гвардии и бросать в них что-либо.

Однако само здание консульства находится в нескольких десятках метров от места проведения акции и яйца с зеленкой до его территории не долетали.

На въезде на улицу Добровольческих батальонов со стороны Старонаводницкой установлено заграждение.

Фото: Страна.ua

Территорию возле здания консульства охраняет около 40 правоохранителей.

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