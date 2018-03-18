Сегодня в 14:40 на спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что здание Генерального консульства Российской Федерации по адресу улица Гагаринское плато, 14 и территория района Аркадия в Одессе заминировано. Это уже второе сообщение за сегодня, в день проведения выборов президента России.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области в Facebook.

"Сейчас на месте работают взрывотехники и кинологи, которые проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/gunp.odessa

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали лже-минера Верховной Рады, который хотел "сообщить что-то важное".

Ранее мы писали, что в Одессе полиция не нашла взрывчатку возле российского консульства, избирательный участок блокируют радикалы. В день российских выборов 18 марта, в 8:10 в полицию Одессы поступило анонимное сообщение о том, что заминирована улица Гагаринское плато, на которой расположено генконсульство России, где должен открыться избирательный участок.