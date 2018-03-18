Активисты "Руха новых сил" заявили, что полиция заблокировала автопробег к дому президента Петра Порошенко в Козине, куда они направились после митинга на Майдане.

Судя по всему, их задержали за неправильную парковку. Из-за этого их заблокировали с обеих сторон улицы. Теперь им оформляют штраф в 255 гривен и отпускают.

При этом полицейские по непонятным причинам продолжают блокировать часть автоколонны, которая собирается ехать к Порошенко. С ними вступил в перепалку журналист Богдан Кутепов.

Отметим, что во время проведения марша за отставку президента на Майдане на громкую связь вывели лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, который находится в Амстердаме.

"Приветствую вас, Киев! Мы вернули Майдан, мы вернем себе и Крым. Сегодня тот день, когда мы еще раз говорим: путинская система в Украине не пройдет. Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами. Второе: Мы должны сделать народные праймериз", - сказал Саакашвили.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн репортаж с сегодняшнего марша за отставку президента, инициированного "Рухом новых сил".

Также "Страна" опубликовала прямую трансляцию автопробега участников марша к резиденции Петра Порошенко в Козин.