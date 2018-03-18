В понедельник, 19 марта, циклон, принесший снег и ветер, покинет территорию Украины.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Циклон сегодня в Украине еще очень активен. Снег, ветер, мокрый снег, дождь ... Что завтра? В понедельник циклон уйдет.Ближайшей ночью он еще будет влиять на погоду, предопределять снегопады и метели, на крайнем юге - дожди. К северу почти не дотягивает. Здесь и мороза хватает. А завтра днем ​​ситуация немного угомонится, лишь в восточных областях еще побушует непогода.

На остальной территории Украины максимум - местами небольшой снег и даже просветления. Температура. Здесь еще грустно. Ближайшей ночью ожидается -8...-14 градусов, завтра днем ​​-2...-8 градусов. В Приазовье ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем ​​+2...+5, в Крыму +9...+15 градусов.

На дорогах скользко! В Киеве 19 марта существенные осадки - вряд ли. Ночью -10...-12, днем ​​-5...-7 градусов. Гололедица.

20-го марта к Украине приблизится очередной циклон с юга Европы и снова ситуация осложнится, снегопады, дожди и сильный ветер", - написала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", спасатели предупреждают о чрезвычайно сложных погодных условиях в регионах Украины.

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