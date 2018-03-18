Во время марша за импичмент Петра Порошенко митингующие на Майдане разобрали металлические конструкции, установленные ранее.Они заявили, что установкой этих конструкций власть пыталась помешать собранию.

Об этом сообщают корреспонденты "Страны".

Частями конструкций начали перекрывать Хрещатик. "Повалили елку - повалили Януковича. Повалили конструкции- повалим и Порошенко. Это символ", - заявили активисты.

Фото: Страна ua

При этом при сносе конструкций на Майдане активист попал под удар железной трубы.

Фото: Страна ua

Последнюю конструкцию свалили под бурные аплодисменты и крики "Банду геть!"

На Майдан прибыл глава СБУ Василий Грицак, который заявил, что конструкции являются коммунальной собственностью. "Я здесь просто наблюдаю. Не нужно разбирать то, что принадлежит коммунальной собственности, но люди имеют право говорить то, что они хотят", - прокомментировал он ситуацию "Громадському".

Напомним, что "Страна" вела онлайн-репортаж с марша за импичмент президента, который в центре Киева проводили сторонники Михаила Саакашвили.

Как сообщала "Страна", во время проведения марша за отставку президента на Майдане на громкую связь вывели лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, который находится в Амстердаме.