Биткоин потерял за сутки семь процентов стоимости на фоне новостей о предстоящем запрете рекламы криптовалют в Google.

Об этом сообщает портал Cointelegraph.

К середине дня 18 марта биткоин стоил $7,5 тысяч, при этом еще вечером 17 марта курс колебался около $8 тысяч.

Google в марте объявил, что с июня запретит рекламу ICO и криптовалют. До поисковика на такой же шаг пошла соцсеть Facebook. Отмечается, что планы запретить рекламу криптовалют и криптовалютных обменников есть также у Twitter.

Вместе с биткоином на новостях падают курсы и других криптовалют. Так, Ethereum к 14:30 стоил $500, потеряв с 17 марта 10 процентов. Ripple за сутки подешевел на 11 процентов до 60 центов.

Как сообщала "Страна", Google запретит рекламировать криптовалюту.

Ранее мы писали, что хакеры начали шантажировать украинские компании кибератаками, требуя биткоины за защиту.