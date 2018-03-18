Юридическая компания Mossack Fonseca, которая оказалась в центре офшорного скандала с так называемыми "Панамским документам", объявила о закрытии.

Об этом сообщил Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

Причиной закрытия в компании назвали ухудшение репутации после кампании в СМИ, "финансовую осаду и незаконные действия некоторых представителей панамской власти".

При этом в Mossack Fonseca заявили, что будут продолжать требовать справедливости и сотрудничать с властью, чтобы продемонстрировать, что закон не был нарушен.

Mossack Fonseca - панамская юридическая фирма, с более чем 40 офисами по всему миру от Британских Виргинских островов до Новой Зеландии. Она оказалась в центре скандала после того, как в 2016 году Международный консорциум журналистских расследований обнародовал так называемые "панамские документы - выписки из более 11 млн документов по офшорным компаниям, зарегистрированных этой юридической фирмой.

Напомним, что ранее суд Панамы отпустил под залог основателей юридической фирмы Mossack Fonseca Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, которых обвиняют в отмывании денег.

Как сообщала "Страна", Украина игнорирует расследование скандальных досье Mossack Fonseca. Верховная Рада отказалась создать временную следственную комиссию по расследованию офшорного скандала. За соответствующий проект проголосовали лишь 108 народных депутатов при 226 минимально необходимых.

Также мы писали, что офшоры Петра Порошенко угодили в новое расследование.