Турция заявила, что сирийский Африн взят под контроль турецкой армией при поддержке сирийской оппозиции.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Сирийский город был полностью взят в 8:30 по местному времени, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В свою очередь, представитель Сирийской свободной армии Мухаммед аль-Хамадин рассказал, что отряды сирийской оппозиции в рамках операции "Оливковая ветвь" вошли в Африн до рассвета с севера, востока и запада города и не столкнулись с каким-либо сопротивлением.

Как заявил турецкий Генштаб, в Африне вооруженные силы Турции проводят операцию по обезвреживанию мин и взрывных устройств.

Как сообщала "Страна", ранее Анкара заявила о 2 059 убитых боевиках с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне.

Ранее мы писали, что, по данным наблюдателей, турецкие военные вошли в сирийский Африн.