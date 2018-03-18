Полиция Киева просит помощи в установлении личности роженицы, чей новорожденный ребенок был найден в мусорном контейнере.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Киева.

14 марта в мусорном контейнере на территории завода по переработке вторичного сырья правоохранители обнаружили тело младенца.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что мусор привезли от дома на улице Теремковской, 3 Голосеевского района столицы. Предположительно тело девочки выбросили в период с 8 по 14 марта.

Сейчас столичные правоохранители проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев происшествия. Поэтому обращаемся к жителям столицы с просьбой предоставить информацию, которая может помочь в установлении роженицы.

Сообщить данные можно обратившись в Голосеевское управление полиции (улица Голосеевская, 15) или по телефонам: 102, 525-04-04, 067-379-55-70.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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