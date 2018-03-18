Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко пояснила, почему россиянам не дали проголосовать в Украине на избирательных участках в российском посольстве в Киеве и консульствах в Одессе, Харькове и Львове.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"По поводу истерик некоторых лиц по недопуску в российское посольство и консульства РФ в день голосования. Во-первых, ВР Украины две недели назад приняла обращение к парламентам Стран ЕС и G7, в международные институты с призывом не признавать выборы Путина, потому что они фальсифицируются, в частности в аннексированном Крыму. Если мы призываем мир не признавать эти выборы, и это официальное заявление ВР, было бы странно, если бы эти выборы проходили на территории Украины.

Во-вторых, МИД Украины официально обращался в РФ прекратить провокацию и отменить незаконные выборы в Крыму, и предупреждал, что в случае продолжения этих провокационных фальсификаций выборов, украинская сторона вынуждена также принять соответствующие меры.

В третьих, вопрос безопасности. Мы не позволим кому-в этот день совершить провокации в дипломатических учреждениях другой страны и потом это использовать. Поэтому все правильно", - написала Геращенко.

И добавила, что в 2014 году Россия не дала украинцам в оккупированном Крыму и Донбассе избирать президента и ВР и провести местные выборы.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Напомним, что в день выборов президента России 18 марта, в Киеве националисты провели акцию, на которой медведь с балалайкой и "ватник" с бутылкой водки открыли памятник президенту России Владимиру Путину. В Харькове участники акции принесли гроб с куклой Путина. Во Львове здание дипведомства обнесли забором, а в Одессе возле заблокированного консульства играли немецкие военные марши.

Как сообщала "Страна", в Киеве из-за российских выборов изменил маршрут общественный транспорт.