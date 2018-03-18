Французский актер Жерар Депардье, имеющий гражданство России, проголосовал на выборах президента России на избирательном участке в посольстве в Париже.

Об этом сообщают РИА Новости.

Сообщается, что он пришел на избирательный участок около 10:20 по парижскому времени. Актер был одет в кожаную куртку, и на нем были темные очки, несмотря на пасмурную погоду в Париже.

Депардье подчеркнул, что он отдавал свой голос с чувствами патриотизма и любви к России.

Как сообщала "Страна", в России на избирательный участок пришел человек-ракета.

Ранее мы писали, что в России избиратели начали голосовать на президентских выборах. Это первое голосование за президента России, в котором будут принимать участие жители Крыма - что уже вызвало бурные протесты в Киеве.