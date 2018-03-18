Во время проведения марша за отставку президента на Майдане на громкую связь вывели лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, который находится в Амстердаме.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Приветствую вас, Киев! Мы вернули Майдан, мы вернем себе и Крым. Сегодня тот день, когда мы еще раз говорим: путинская система в Украине не пройдет. Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами. Второе: Мы должны сделать народные праймериз", - сказал Саакашвили.

На этом связь прервалась.

Перед началом марша за импичмент на Майдане проходила акция посвященная годовщине аннексии Крыма.

Во время марша активисты РНС разбирали "елку" - металлоконструкции, установленные здесь ранее. Конструкции на Майдане почти доломали.

Фото: Страна ua

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж сегодняшнего марша сторонников Саакашвили за отставку Порошенко.

Как сообщала "Страна", сторонники МихоМайдана сорвали плакаты против Саакашвили на Майдане.