В воскресенье в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими на пересечении ул. Тростянецкой и Харьковского шоссе.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, пытался проскочить перекресток, где и произошло столкновение с трамваем. К сожалению не обошлось без пострадавших. Количество пострадавших и характер повреждений - не уточняется.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что ранее на Житомирской трассе под Киевом Мерседес залетел под фуру, трое пострадавших.

Как сообщала "Страна", на Оболони в Киеве ночью водитель автомобиля был травмирован после того, как машина слетела с дороги и упала в котлован.