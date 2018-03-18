На Тростянецкой в Киеве грузовик налетел на трамвай и перевернулся
В воскресенье в Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими на пересечении ул. Тростянецкой и Харьковского шоссе.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, пытался проскочить перекресток, где и произошло столкновение с трамваем. К сожалению не обошлось без пострадавших. Количество пострадавших и характер повреждений - не уточняется.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Напомним, что ранее на Житомирской трассе под Киевом Мерседес залетел под фуру, трое пострадавших.
Как сообщала "Страна", на Оболони в Киеве ночью водитель автомобиля был травмирован после того, как машина слетела с дороги и упала в котлован.