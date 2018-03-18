В воскресенье, 18 марта, на Майдане в Киеве проходит акция за отставку президента Петра Порошенко. Ее организует "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.

Митинг будет длиться до 13:00, после этого майдановцы отправятся с Европейской площади к дому Порошенко в Козине. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, в данный момент на Майдане параллельно идут две акции. Кто-то вывесил плакаты. На одном из баннеров - перечеркнутый портрет Саакашвили, и рядом - Курченко. Намек на уголовное дело по мотивам плёнок и их вероятных переговоров.

Там же рядом изображены Надежда Савченко, Виктор Медведчук и Владимир Путин.

Сообщается, что плакаты провокационного и "антисаакашвилиевского" характера провисели буквально десять минут. На балкон "Глобуса" забрались сторонники РНС - среди них люди в чёрном камуфляже с надписями "Рух правых сил", и заняли эту территорию. Плакаты спустили вниз, балкон заняла сейчас полиция. Баннеры разрезают на земле ножами.

Фото: strana.ua

Как сообщала "Страна", на Майдане начался марш за отставку Порошенко и акция по Крыму.

Также в Киеве задержали активистов, устанавливающих сцену накануне Марша за отставку Порошенко.