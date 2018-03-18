Музыкант группы "Пикник" Станислав Шклярский сообщил, что возвращается домой после недавней аварии под Владимиром.

Об этом он написал в Instagram.

"Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой", - написал он и поблагодарил подписчиков за помощь и поддержку.

"Надеюсь на понимание и прошу не задавать вопросы про здоровье всех участников, так как даже я не знаю всю информацию, что уж говорить о слухах", - добавил музыкант.

Фото: instagram.com

Группа "Пикник" сформировалась в 1978 году. В текущий состав коллектива входят фронтмен Эдмунд Шклярский, барабанщик Леонид Кирнос, бас-гитарист Марат Корчемный и клавишник Станислав Шклярский. В дискографии "Пикника" 22 студийных альбома.

Напомним, что ранее участники советской и российской рок-группы "Пикник" были госпитализированы в результате ДТП, произошедшего во Владимирской области, около города Гусь-Хрустальный.

Как сообщала "Страна", солист "Песняров" попал в ДТП в Беларуси. Машина врезалась в лося.