Сегодня на Майдане независимости проходит акция за отставку президента Петра Порошенко. Ее организует "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.

Митинг будет длиться до 13:00, после этого майдановцы отправятся с Европейской площади к дому Порошенко в Козине.

Параллельно в Киеве и других городах Украины идет блокада российских дипломатических представительств - в знак протеста против выборов президента РФ, которые проходят в том числе на территории аннексированного Крыма.

"Страна" уже рассказывала, чего ждать от сегодняшних акций в центре Киева. Мы ведем онлайн-репортаж событий.

Прямая трансляция

12:35 Плакаты провокационного и "антисаакашвилиевского" характера провисели буквально десять минут. На балкон "Глобуса" забрались сторонники РНС - среди них люди в чёрном камуфляже с надписями "Рух правых сил", и заняли эту территорию. Плакаты спустили вниз, балкон заняла сейчас полиция. Баннеры разрезают на земле ножами.

Фото "Страны".

12:28 На Майдане параллельно идут две акции. Кто-то вывесил вот эти плакаты. На одном из баннеров - перечеркнутый портрет Саакашвили, и рядом - Курченко. Намек на уголовное дело по мотивам плёнок и их вероятных переговоров.

Там же изображены рядом Савченко, Медведчук и Путин

12:26 Количество протестующих.

Фото "Страны"

12:25 Поют гимн без звуковой аппаратуры. "У нас вчера украли звук", - объяснил ведущий.

12:23 Плакаты. Порошенко уравняли с Путиным.

12:21 Автобусы Нацгвардии на Майдане.

12:15 На Майдане уже больше тысячи человек. Со сцены говорят, что ждут еще людей.

12:00 Люди уже собрались, но подходят и новые.

11:40 Перед МихоМайданом в центре проходит акция "Мне болит Крым", где сожгли чучело Владимира Путина.

10:15 Полиция объяснила задержание авто, которое везло оборудование для МихоМайдана.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, машину забрали для проверки.

"Водитель, который управлял автомобилем, имел на это право, в противном случае - это было бы нарушением правил дорожного движения", - добавила она.

Блищик акцентировала, что организаторы акции не получили разрешения от ККГА на установку данной сцены.