На Майдане начался марш за отставку Порошенко и акция по Крыму
В воскресенье, 18 марта, сторонники Михаила Саакашвили собрались на Майдане для проведения марша за отставку президента. Начало акции запланировано на 12:00. По окончанию, в 13:00, участники марша намерены отправиться к резиденции Петра Порошенко в Козине.
Об этом сообщает "Рух Новых сил" в Facebook.
Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl
В это же время на Майдане проходит акция годовщины аннексии Крыма.
Как передает корреспондент "Страны", на Майдане у монумента независимости сожгли чучело Владимира Путина. Это символический акт организаторов и участников акции "Мне болит Крым".
Фото: Страна ua
У монумента собралось до трех сотен активистов, неподалеку люди с плакатами "Руха новых сил". Их акция запланирована на Майдане на 12 часов. Они раздают листовки.
Фото: Страна ua
По всему периметру от проезжей части Крещатика и до монумента народ рассредоточен. Акция по Крыму сворачивается и покидает территорию. На Майдане находтся несколько сотен людей. Визуально- 800-1000.
Фото: Страна ua
Напомним, что 18 марта ознаменуется целым рядом политических акций в Киеве. Еще месяц назад право на марш в этот день за собой застолбили в "Рухе новых сил" (РНС) Михаила Саакашвили. Кроме того, поскольку в этот день пройдут выборы президента Российской Федерации, ряд националистических сил уже пообещали блокировать посольство РФ, где могли бы проголосовать российские граждане.
В довершение ко всему в этот день отмечается годовщина аннексии Крыма, чему будет посвящено инсталляционное шоу на Майдане.
Как сообщала "Страна", в Киеве задержали активистов, устанавливающих сцену накануне Марша за отставку Порошенко.