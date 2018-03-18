В воскресенье, 18 марта, сторонники Михаила Саакашвили собрались на Майдане для проведения марша за отставку президента. Начало акции запланировано на 12:00. По окончанию, в 13:00, участники марша намерены отправиться к резиденции Петра Порошенко в Козине.

Об этом сообщает "Рух Новых сил" в Facebook.

Фото: facebook.com/Ruhnovihsyl

В это же время на Майдане проходит акция годовщины аннексии Крыма.

Как передает корреспондент "Страны", на Майдане у монумента независимости сожгли чучело Владимира Путина. Это символический акт организаторов и участников акции "Мне болит Крым".

Фото: Страна ua

У монумента собралось до трех сотен активистов, неподалеку люди с плакатами "Руха новых сил". Их акция запланирована на Майдане на 12 часов. Они раздают листовки.

Фото: Страна ua

По всему периметру от проезжей части Крещатика и до монумента народ рассредоточен. Акция по Крыму сворачивается и покидает территорию. На Майдане находтся несколько сотен людей. Визуально- 800-1000.

Фото: Страна ua

Напомним, что 18 марта ознаменуется целым рядом политических акций в Киеве. Еще месяц назад право на марш в этот день за собой застолбили в "Рухе новых сил" (РНС) Михаила Саакашвили. Кроме того, поскольку в этот день пройдут выборы президента Российской Федерации, ряд националистических сил уже пообещали блокировать посольство РФ, где могли бы проголосовать российские граждане.

В довершение ко всему в этот день отмечается годовщина аннексии Крыма, чему будет посвящено инсталляционное шоу на Майдане.

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали активистов, устанавливающих сцену накануне Марша за отставку Порошенко.