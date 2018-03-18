Великобритания обладает доказательствами того, что Россия в течение последних 10 лет изготавливала и создавала запасы нервно-паралитического вещества "Новичок".

Об этом глава британского МИД Борис Джонсон заявил в воскресенье в интервью телеканалу BBC.

"У нас на самом деле есть доказательства, собранные на протяжении последних 10 лет, что Россия не только вела разработки нервно-паралитических веществ с целью совершения убийства, но и создавала и накапливала вещество "Новичок", - утверждает он.

Напомним, что российский МИД утверждает, что ни СССР, ни Россия не разрабатывали газ "Новичок", которым могли отравить экс-ГРУшника Сергея Скрипаля в Солсбери. При этом источником происхождения химиката называются Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция, - те страны, которые с конца 90-х годов исследуют вещества с проекта "Новичок".

Как сообщала "Страна", глава МИД Великобритании демонстративно не подал руки послу России.