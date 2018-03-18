Турецкие вооруженные силы вместе с союзниками среди сирийской оппозиции вошли в город Африн на севере Сирии, удерживаемый сирийскимм курдами.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

"Бой продолжается в городе. Турецкие силы и их союзники взяли контроль над несколькими кварталами", - сообщили наблюдатели.

При этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что центр Африн уже полностью под контролем турецких сил.

По данным наблюдателей, в Африне осталось около 150 тысяч человек, ранее в нем насчитывалось около 300 тысяч жителей.

Напомним, что ранее в Турции заявили, что 12 марта окружили центр сирийского города Африн и начали его осаду.

Как сообщала "Страна", Анкара заявила о 2 059 убитых боевиках с начала операции "Оливковая ветвь" в Африне.