В воскресенье, 18 марта, Землю накроет магнитная буря, которая станет уже третьей с начала года.

Об этом сообщает Gismeteo.

Сегодня прогнозируется слабая магнитная буря, класса G1, однако она тоже способна привести к сбоям в энергетических системах и повлиять на работу спутников и других космических аппаратов, связанных с сетями на земле. При этом на широтах выше 60 градусов будут ожидаться полярные сияния.

Врачи советуют следить за своим артериальным давлением, а при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой регулярно принимать соответствующие лекарства.

Следующие ближайшие бури ожидаются тоже в марте – 22 и 26 числа.

Геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.

Как сообщала "Страна", на Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря.

Также ученые назвали дни в марте, когда Землю накроет сильнейшая магнитная буря.