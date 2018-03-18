В России в деревне Горбунки Ломоносовского района на один из избирательных участков пришёл местный житель в костюме межконтинентальной ракеты "Сармат".

Об этом сообщает Online47.

Как рассказали местные жители, молодой человек по собственной инициативе изготовил военный наряд. Сотрудники участковой комиссии без проблем подтвердили личность экстравагантного гостя и позволили ему пройти в кабинку для голосования.

Акция вызвала большой ажиотаж на участке. Избиратели стали охотно фотографироваться с человеком-ракетой.

Фото: online47.ru

Напомним, что действующий президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. По уже сложившейся традиции он голосовал на избирательном участке, расположенном в здании Российской академии наук в Москве.

Как сообщала "Страна", в России избиратели начали голосовать на президентских выборах.