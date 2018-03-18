В Украине из-за ухудшения погодных условий без света остались 134 населенных пункта в восьми областях.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 17 на 18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 134 населенных пунктов в 8 областях, а именно: Закарпатская - 81, Львовская - 29 Винницкая - 7, Луганская - 6, Донецкая - 5, Сумская - 4, Запорожская - 1 и Черкасская - 1)", – говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", непогода отрезала Крым от России.

Ранее мы писали, что снегопад с сильным ветром обесточил села в Волынской области.