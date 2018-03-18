В день выборов президента России 18 марта, в Киеве националисты провели акцию, на которой медведь с балалайкой и "ватник" с бутылкой водки открыли памятник президенту России Владимиру Путину. В Харькове участники акции принесли гроб с куклой Путина. Во Львове здание дипведомства обнесли забором, а в Одессе играют немецкие военые марши.

Видео акции у посольства РФ на Воздухофлотском проспекте в Киеве. обнародовала пресс-служба ВО "Свобода" на своей странице в Facebook.

Помимо памятника, у посольства установили псевдо-избирательный участок. Памятник открывали под украинские песни. Постамент золотого цвета изображает президента России Владимира Путина, активисты надели на него шапку-ушанку.

Фото: Страна ua



Аналогичная акция прошла перед консульством России в Харькове. Противники выборов принесли к зданию консульства гроб с чучелом в маске Владимира Путина. Его установили возле входа в консульство, передает "Медиапорт".

Фото: mediaport.ua

В Одессе импровизированный избирательный участок протестующие против проведение выборов РФ на территории Украины "сделали" из кабинки биотуалета. По громкоговорителям играют патриотические песни и военные немецкие марши.

Между тем правоохранители отмечают. что информация о разминировании преждевременная, они продолжают проверку. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна ua/Александр Сибирцев

Во Львове полиция и Нацгвардия с утра оградили металлическим забором здание российского консульства во Львове, где располагается один из избирательных участков, россиян не пускают для голосования на выборах президента России, у здания собрались представители националистических организаций.

Как сообщала "Страна", Путин проголосовал за себя на выборах президента России.

Напомним, что мы ведем онлайн-репортаж о выборах президента в России.