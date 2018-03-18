В российском посольстве в Киеве прокомментировали ситуацию на избирательном участке, где сегодня должны выбирать президента России.

О ситуации на избирательном участке дипмиссия написала в Twitter.

В посольстве РФ сообщили, что избирательный участок открыли, сейчас на нем голосуют сотрудники дипломатической миссии. Остальных граждан РФ на территорию участка пока не пропускают. Квартал с посольством оцеплен полицией.

Фото: facebook.com

Напомним, что утром 18 марта здание посольства России в Киеве усиленно охраняют правоохранители. Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями.

Как сообщала "Страна", в воскресенье, 18 марта, в Киеве внесены изменения в движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута № 119 в связи с перекрытием полицией участка на проспекте Воздухофлотском в районе дома 25/2 (посольство РФ).