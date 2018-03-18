В Одессе полиция не нашла взрывчатку возле российского консульства, избирательный участок блокируют радикалы
В день российских выборов 18 марта, в 8:10 в полицию Одессы поступило анонимное сообщение о том, что заминирована улица Гагаринское плато, на которой расположено генконсульство России, где должен открыться избирательный участок.
На место прибыла полиция, взрывотехники и кинологи, сообщает корреспондент "Страны".
После того, как правоохранители провели оперативно-следственные действия возле здания консульства, взрывчатые вещества не были обнаружены.
Позже полиция уточнила, что проверка еще не завершена и поиски взрывчатки продолжаются.
Рядом с российским дипведомством находятся представители националистических организаций, которые блокируют подходы к генконсульству РФ.
Очередей желающих отдать свой голос за президента России на избирательном участке на территории одесского генконсульства - нет. С утра проголосовать пришла одна пожилая женщина, но ее не пустили.
Фото: Страна ua/Александр Сибирцев
Напомним, сегодня в РФ проходят выборы президента. Ранее Министерство внутренних дел Украины сообщало, что режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации в Одессе, Киеве, Харькове и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.
Как сообщала "Страна", националисты пикетируют российские посольства в Киеве и Харькове, в Одессе консульство заблокировала полиция.
Ранее мы писали, что в России началось голосование на президентских выборах. Первыми открылись избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Голосование проходит с 8:00 до 20:00 по местному времени..