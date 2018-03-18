В день российских выборов 18 марта, в 8:10 в полицию Одессы поступило анонимное сообщение о том, что заминирована улица Гагаринское плато, на которой расположено генконсульство России, где должен открыться избирательный участок.

На место прибыла полиция, взрывотехники и кинологи, сообщает корреспондент "Страны".

После того, как правоохранители провели оперативно-следственные действия возле здания консульства, взрывчатые вещества не были обнаружены.

Позже полиция уточнила, что проверка еще не завершена и поиски взрывчатки продолжаются.

Рядом с российским дипведомством находятся представители националистических организаций, которые блокируют подходы к генконсульству РФ.

Очередей желающих отдать свой голос за президента России на избирательном участке на территории одесского генконсульства - нет. С утра проголосовать пришла одна пожилая женщина, но ее не пустили.

Фото: Страна ua/Александр Сибирцев

Напомним, сегодня в РФ проходят выборы президента. Ранее Министерство внутренних дел Украины сообщало, что режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации в Одессе, Киеве, Харькове и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах.

Как сообщала "Страна", националисты пикетируют российские посольства в Киеве и Харькове, в Одессе консульство заблокировала полиция.

Ранее мы писали, что в России началось голосование на президентских выборах. Первыми открылись избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Голосование проходит с 8:00 до 20:00 по местному времени..