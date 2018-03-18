В воскресенье, 18 марта, в Киеве внесены изменения в движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута № 119 в связи с перекрытием полицией участка на проспекте Воздухофлотском в районе дома 25/2 (посольство РФ).

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Троллейбусы маршрута № 8 будут курсировать от ул. Смелянского в Севастопольскую пл. по следующему маршруту: Чоколовский бульвар - ул. Питерская - ул. Курская; далее - по собственной схеме движения;

троллейбусы маршрута № 9: аэропорт «Киев» - Севастопольская пл. - Чоколовский бульвар - ул. Питерская - ул. Курская, далее - по собственной схеме движения.

В обратном направлении движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 9 организовано следующим образом: пл. Льва Толстого - пр. Победы - ул. Довженко - Дегтяревское путепровод - ул. Довженко - ул. Вадима Гетьмана - Севастопольская пл., далее - по собственной схеме движения;

троллейбусы маршрута № 17 будут курсировать с пл. Космонавтов по собственной схеме движения; в обратном направлении: ул. Льва Толстого - ул. Победы - ул. Довженко - Дегтяревское путепровод - ул. Довженко - ул. Вадима Гетьмана - Севастопольская пл. - Воздухофлотский просп. - ул. Антонова - пл. Космонавтов;

троллейбусы маршрута № 19 курсируют с пл. Космонавтов по собственной схеме движения, а в обратном направлении: ул. Ольжича - ул. Елены Телиги - ул. Довженко - ул. Вадима Гетьмана - Севастопольская пл. - ул. Антонова - пл. Космонавтов;

движение троллейбусов маршрута № 19Д закрыто.

Движение автобусов маршрута № 119 организовано следующим образом: от ул. Василия Касияна к Соломенской пл. по собственной схеме движения, далее: ул. Липкивского - ул. Льва Толстого - ул. Саксаганского - ул. Победы, далее - по маршруту. В обратном направлении: ул. Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Льва Толстого - ул. Липкивского - Воздухофлотский просп., далее - по собственной схеме движения.

Отметим, что утром 18 марта здание посольства России в Киеве усиленно охраняют правоохранители. Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями.

Напомним, что "Страна" следит за ходом президентских выборов в России в специальном онлайн-репортаже.

Как сообщала "Страна", 18 марта четыре участка планировалось открыть в Украине -Киеве, Одессе, Львове и Харькове.