Действующий президент РФ Владимир Путин проголосовал на выборах президента России. По уже сложившейся традиции он голосовал на избирательном участке, расположенном в здании Российской академии наук в Москве.

Об этом сообщает НТВ.

Российский президент предъявил паспорт, получил бюллетень и направился в кабинку для голосования. Вернувшись, он опустил его в комплекс обработки избирательных бюллетеней.

Доступ избирателей на участок во время голосования президента не перекрывался.

Фото: ntv.ru

Как пишет "Дождь", на вопрос о том, не трудно ли ему сделать выбор и голосовать, Путин ответил, что уверен в правильности программы, которую предлагает для страны.

На вопрос о том, какой процент голосов он посчитал бы успешным, президент ответил: "Любой, который позволит исполнять обязанности".

За голосованием Владимира Путина можно было наблюдать на сайте сайте Центризбиркома.

Как сообщала "Страна", в России избиратели начали голосовать на президентских выборах.

Напомним, что "Страна" ведет онлайн-репортаж о выборах президента в России.