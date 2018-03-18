Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC
Украинский боксер Александр Гвоздик одолел француза Мехди Амара во время поединка в Нью-Йорке и завоевал вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.
Об этом сообщает ISport.
Фото: google.com.ua
В стартовых раундах украинец пропустил несколько ударов правой, которые "отобразились" в виде синяка под правым глазом.
Начиная с третьего раунда Гвоздик завладел преимуществом на ринге: лучше работал джебом, менял углы атак, полностью перебивая соперника.
В четвертом раунде он зажал француза у канатов, но завершить бой досрочно не сумел.
Еще одну попытку нокаутировать соперника Гвоздик предпринял в последнем раунде, когда увеличил темп, попал несколькими акцентированными ударами, но также и сам пропустил парочку опасных контрхуков и апперкотов.
В итоге Амар выстоял и победителя определяли судьи, которые отдали победу Гвоздику 116:112, 118:110 и 117:111.
Временный титул дает право Гвоздику в ближайшее время сразиться с полоноценным чемпионом мира по этой версии.
Напомним, что непобедимый украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик, возглавивший рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO), поднялся на третью строчку в рейтинге IBF.
Как сообщала "Страна", боксер Александр Гвоздик защитил титул чемпиона по версии NABF и сломал руку сопернику.