Украинский боксер Александр Гвоздик одолел француза Мехди Амара во время поединка в Нью-Йорке и завоевал вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.

Об этом сообщает ISport.

Фото: google.com.ua

В стартовых раундах украинец пропустил несколько ударов правой, которые "отобразились" в виде синяка под правым глазом.

Начиная с третьего раунда Гвоздик завладел преимуществом на ринге: лучше работал джебом, менял углы атак, полностью перебивая соперника.

В четвертом раунде он зажал француза у канатов, но завершить бой досрочно не сумел.

Еще одну попытку нокаутировать соперника Гвоздик предпринял в последнем раунде, когда увеличил темп, попал несколькими акцентированными ударами, но также и сам пропустил парочку опасных контрхуков и апперкотов.

В итоге Амар выстоял и победителя определяли судьи, которые отдали победу Гвоздику 116:112, 118:110 и 117:111.

Временный титул дает право Гвоздику в ближайшее время сразиться с полоноценным чемпионом мира по этой версии.

Напомним, что непобедимый украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик, возглавивший рейтинг Всемирной боксерской организации (WBO), поднялся на третью строчку в рейтинге IBF.

Как сообщала "Страна", боксер Александр Гвоздик защитил титул чемпиона по версии NABF и сломал руку сопернику.