В воскресенье, 18 марта, в день выборов президента России, националисты пикетируют российские посольства в Киеве и Харькове, где должны быть открыты избирательные участки, а в Одессе правоохранители заблокировали здание российского консульства.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Здание посольства России в Киеве усиленно охраняют правоохранители. В настоящее время обстановка спокойная. Полиция частично ограничила движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту, перекрыв дорогу металлическими и деревянными ограждениями.

Возле ограждения собралось около сотни активистов националистических движений. Они держат в руках флаги "ВО Свобода", Национального корпуса, Правого сектора и организации С14. Также присутствует около 30 человек с символикой национальных дружин. Собравшиеся пока никаких действий не принимают. В квартале есть наблюдатели СММ ОБСЕ.

В Харькове активисты "ВО Свобода", Правого сектора, Нацкорпуса и других националистических организаций начали пикет перед генеральным консульством России.

Перед входом установлены щиты с плакатами "Россия = война", "Выборы на крови" и другими. По словам участников акции, они намерены не допустить проведения голосования на территории консульства.

Здание оцеплено сотрудниками Нацгвардии и полиции. Движение транспорта на прилегающих улицах перекрыто.

В Одессе полтора десятков сотрудников полиции перекрыли доступ и проезд к зданию генкосульства. Проезд через кордон могут осуществлять только жители близлежащих домов. С утра представителей радикальных общественных организаций у здания генконсульства не было.

Открылся ли участок для голосования пока не известно, поскольку в консульстве пока не отвечают на телефонные звонки.

Как сообщала "Страна", в России началось голосование на президентских выборах. Первыми открылись избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Голосование проходит с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Всего открыты более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 – за рубежом. Четыре участка планировалось открыть в Украине - Киеве, Одессе, Львове и Харькове.