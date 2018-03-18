Украина завершила Паралимпиаду в Пхенчхане на шестом месте с 22 медалями
Паралимпийская сборная Украины заняла четвертое место по общему количеству наград на XII зимних Паралимпийских играх, которые 18 марта завершаются в Пхенчхане.
Об сообщает пресс-служба Национального паралимпийского комитета Украины в Facebook.
Всего украинские паралимпийцы завоевали 22 медали - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.
В общекомандном зачете "сине-желтые" заняли шестое место вслед за сборной США (13 золотых, 15 серебряных, 8 бронзовых), командой независимых паралимпийских атлетов (NPA) - 8, 10, 6, представителями Канады - 8, 4, 16, Франции - 7, 8, 5 и Германии - 7, 8, 4. Всего в Пхёнчхане медали завоевали представители 26 стран из 49 команд-участниц.
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Четыре года назад на предыдущей Паралимпиаде сборная Украины была четвертой в общекомандном зачете и второй по общему количеству наград - 25 (5, 9, 11).
В этом году золотые медали украинцы завоевали в следующих дисциплинах:
Виталий Лукьяненко, биатлон, 7,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Максим Яровой, лыжи, 15 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Игорь Рептюх, лыжи, 20 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Тарас Радь, биатлон, 12,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Оксана Шишкова, биатлон, 10 км - спортсмены с нарушением зрения;
Виталий Лукьяненко, биатлон, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;
Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Оксана Шишкова, лыжи - смешанная эстафета 4х2,5 км.
Серебро:
Оксана Шишкова, биатлон, 6 км - спортсмены с нарушением зрения;
Оксана Шишкова, лыжи, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;
Игорь Рептюх, биатлон, 12,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Александр Казик, биатлон, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Александр Казик, биатлон, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;
Оксана Шишкова, лыжи, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Григорий Вовчинский, лыжи, 10 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.
Бронзовые награды:
Игорь Рептюх, биатлон, 7,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Анатолий Ковалевский, биатлон, 7,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Людмила Ляшенко, биатлон, 6 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Юрий Уткин, биатлон, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Людмила Ляшенко, биатлон, 10 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Оксана Шишкова, лыжи, 1,5 км - спортсмены с нарушением зрения;
Максим Яровой, лыжи, 7,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Людмила Ляшенко, лыжи, 15 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Как сообщала "Страна", лыжник Яровой завоевал вторую медаль на Паралимпийских играх в Пхенчхане.
Ранее мы писали, что в сети показали "золотую" гонку украинского лыжника Максима Ярового.