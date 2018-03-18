Паралимпийская сборная Украины заняла четвертое место по общему количеству наград на XII зимних Паралимпийских играх, которые 18 марта завершаются в Пхенчхане.

Об сообщает пресс-служба Национального паралимпийского комитета Украины в Facebook.



Всего украинские паралимпийцы завоевали 22 медали - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

В общекомандном зачете "сине-желтые" заняли шестое место вслед за сборной США (13 золотых, 15 серебряных, 8 бронзовых), командой независимых паралимпийских атлетов (NPA) - 8, 10, 6, представителями Канады - 8, 4, 16, Франции - 7, 8, 5 и Германии - 7, 8, 4. Всего в Пхёнчхане медали завоевали представители 26 стран из 49 команд-участниц.

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Четыре года назад на предыдущей Паралимпиаде сборная Украины была четвертой в общекомандном зачете и второй по общему количеству наград - 25 (5, 9, 11).

В этом году золотые медали украинцы завоевали в следующих дисциплинах:



Виталий Лукьяненко, биатлон, 7,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Максим Яровой, лыжи, 15 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Игорь Рептюх, лыжи, 20 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Тарас Радь, биатлон, 12,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Оксана Шишкова, биатлон, 10 км - спортсмены с нарушением зрения;

Виталий Лукьяненко, биатлон, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;

Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Оксана Шишкова, лыжи - смешанная эстафета 4х2,5 км.

Серебро:



Оксана Шишкова, биатлон, 6 км - спортсмены с нарушением зрения;

Оксана Шишкова, лыжи, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;

Игорь Рептюх, биатлон, 12,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Александр Казик, биатлон, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Александр Казик, биатлон, 15 км - спортсмены с нарушением зрения;

Оксана Шишкова, лыжи, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Григорий Вовчинский, лыжи, 10 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Бронзовые награды:



Игорь Рептюх, биатлон, 7,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Анатолий Ковалевский, биатлон, 7,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Людмила Ляшенко, биатлон, 6 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Юрий Уткин, биатлон, 12,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Людмила Ляшенко, биатлон, 10 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Оксана Шишкова, лыжи, 1,5 км - спортсмены с нарушением зрения;

Максим Яровой, лыжи, 7,5 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Людмила Ляшенко, лыжи, 15 км - спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;

Как сообщала "Страна", лыжник Яровой завоевал вторую медаль на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее мы писали, что в сети показали "золотую" гонку украинского лыжника Максима Ярового.