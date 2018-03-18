Компания по анализу данных, которая работала над президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа, Cambridge Analytica, незаконно получила доступ к данным более 50 млн пользователей Facebook.

Об этом пишет The Guardian.

Так, по данным журналистов, Cambridge Analytica использовала уязвимость в защите приложения соцсети для получения данных пользователей. Это позволило ей спрогнозировать действия избирателей и могло повлиять на их решение на президентских выборах в США.

Напомним, что Facebook приостановила работу Cambridge Analytica из-за того, что компания незаконно получила данные пользователя из приложения соцсети

Как сообщала "Страна", стало известно кто в соцсетях кует победу Трампа на выборах.

Ранее мы писали, что Трамп победил благодаря Big data и нескольким ученым.