В воскресенье, 18 марта, в большинстве областей Украины ожидаются сильные снегопады, метели, а также мокрый снег и гололед. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве будет идти снег, температура воздуха от -7 до -9 днем, и от -9 до -11 ночью. Ветер северо-западного направления 7-12 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

В центральных областях – ожидается снег. Температура днем от -6 до -8, ночью — от -7 до -9.



На севере Украины синоптики обещают снег. Температура днем от -7 до -9, ночью — от -13 до -15.



В городах восточной Украины ожидается снег. Температура днем от -6 до -8 , ночью — от -8 до -10.



В южных областях синоптики обещают дождь со снегом. Температура днем от 0 до +2, ночью от -2 до -4.



В западных областях ожидаются осадки в виде дождя. Днем здесь ожидается от -6 до -8, и от -9 до -11 ночью.



Как сообщала "Страна", синоптик назвала регионы и города Украины, которые в воскресенье завалит снегом еще больше.

Ранее мы писали, что Киевская городская администрация может объявить понедельник, 19 марта, выходным днем – из-за осложнения погоды на период 17-19 марта.