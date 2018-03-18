Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не считает себя организацией, которая вправе прокомментировать решение властей Украины о недопуске россиян к выборам президента России 18 марта. Об этом сообщает ТАСС.

"По сути, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между странами. Я не знаю каких-то международных стандартов в этой сфере. Существуют двусторонние договоренности об организации голосования между странами, поэтому мы не та организация, которая могла бы это [заявление властей Украины] прокомментировать", - сообщил пресс-секретарь организации Томас Раймер.

Как сообщала "Страна", в пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением лиц с дипломатическим статусом, 18 марта не пропустят в российские дипломатические представительства для голосования на выборах президента РФ.

А тем временем в России началось голосование на президентских выборах. Первыми открылись избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Голосование проходит с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее "Страна" сообщала, что радикалы выйдут под посольство России, чтобы "подстраховать Авакова".