Немецкие ученые провели эксперимент на тему влияния агрессивных видеоигр на поведение человека. Исследования не смогли выявить изменений. Об этом сообщает Molecular Psychiatry.

Уровень агрессии оставался неизменным после двух месяцев ежедневной игры. Также удалось установить, что на апатию или агрессию не влияет ни сюжет игры, ни возраст молодежи.

Таким образом ученые де-факто развеяли миф о том, что видеоигры являются основным фактором агрессии у подростков.

Однако же исследования воздействия компьютерных игр в краткосрочной перспективе - не лучший способ изучения агрессии.

Так как при исследовании может действовать эффект фиксированной установки (так называемый прайминга), когда реакция на стимул зависит от воздействия предъявляемой перед ним информации.

Например, проведя некоторое время в агрессивной (пусть и искусственной) среде, можно повысить и общую агрессию в поведении. Например, за счет повышения уровня адреналина.

Гораздо более достоверный способ влияния игр на агрессивность - изучение эффекта в долгосрочной перспективе. Этим занялись ученые из Института человеческого развития Общества Макса Планка при участии Симоны Кюн. В их эксперименте приняли участие 90 добровольцев (48 женщин и 42 мужчины, средний возраст 28 лет), которые никогда не играли в две задействованные в исследовании видеоигры - GTA V и The Sims 3. Ни у кого из участников не было психических расстройств.

Участников разделили на три группы. Первые две группы - активная и активно-контрольная - играли в видеоигры. Активная группа играла в GTA V - заведомо "агрессивную" игру, а активно-контрольная играла в The Sims 3 - игру, которая (без умысла пользователей) агрессии в геймплее не требует. Добровольцы играли ежедневно в течение двух месяцев, не менее 30 минут в день. Третья группа, пассивно-контрольная, в игры не играла.

До и после окончания периода активной игры участники заполнили опросы на предмет выраженной агрессии, эмпатии и проявления просоциального поведения. Опрос также повторили еще через два месяца. Результаты опроса показали, что уровень агрессии и эмпатии не изменился среди участников всех трех групп: как в сравнении друг с другом, так и в сравнении с результатами опросов в разных временных точках.

Как сообщала "Страна", ученые сильно сомневаются, что медитация способна снижать агрессию.

Напомним также, что ученые выяснили, что жирное мясо увеличивает риск депрессии.