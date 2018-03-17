В субботу, 17 марта, наивысшие горы Северной Германии - горный массив Гарц - накрыло редким природным "эффектом холодного ветра", когда обычная зимняя температура воздуха ощущается как арктическая. Об этом сообщает издание Lausitzer Rundschau.

Превратности природы стали помехой для жителей, которые не смогли посетить открытие Лейпцигской книжной ярмарки.

"Главный железнодорожный вокзал Лейпцига закрыт в субботу и у посетителей книжной ярмарки есть проблемы с поездками. На Брокене (гора высотой 1141 м) наблюдается "эффект холодного ветра" как при невероятных минус 42 градусах", - пишет СМИ.

При этом фактически термометр показывает минус 14 градусов. Воздух делает холоднее пронизывающий ветер, скорость которого достигает 108 км/ч.

Вокзал Лейпцига закрыт как для движения поездов дальнего следования, так и для городской электрички – замерзли стыки и коммутаторы.

С 3 часов ночи команды ремонтников пытаются отогреть их и очистить от снега. Пока это сделать не удается.

Пассажиров доставляют автобусами, однако и это не так просто, ведь в регионе выпало 20-30 см снега.

Как сообщала "Страна", спасатели предупреждают о чрезвычайно сложных погодных условиях в регионах Украины.

"Страна" писала про киевлянку, заявившую про угон черного BMW. В то время как полицейские нашли автомобиль в ближайшем сугробе.