Антропологи обнаружили артефакты возрастом от 600 до 300 тысяч лет, найденные в южной Кении. Исследования установили, что переход в восточной Африке от ашельской культуры к более современной культуре среднего палеолита произошел примерно 320 тысяч лет назад.

Жители восточной Африки начали торговать друг с другом и обмениваться ресурсами уже более 300 тысяч лет назад (на 200 тысяч лет больше, чем предыдущие оценки). Об этом сообщает nplus1.ru со ссылкой на Science.

Завершение ашельской культуры ученые связывают с одним из важных шагов в эволюции Homo sapien. Датировка событий поздней ашельской культуры проведена не до конца, и до сих пор точно не ясно, в какое время происходили те или иные изменения, а также что послужило их причиной.

Группа антропологов из США, Кении и других стран под руководством Ричарада Поттса из Смитсоновского института провели датировку и анализ орудий труда возрастом от 615 до 295 тысяч лет.

Раскопки проводились в пяти различных точках Олоргесейского бассейна в южной Кении. Наиболее ранние достоверные свидетельства жизни человека в этом регионе имеют возраст около 1,2 миллиона лет, а во время новых раскопок были найдены орудия труда возрастом примерно от 600 до 300 тысяч лет.

Ручные рубила, найденные в Олоргесейском бассейне, которым 500 тысяч лет Фото: Human Origins Program, Smithsonian

Олоргессейский бассейн, где велись раскопки Фото: Smithsonian

Регион, где проводились раскопки Фото: Smithsonian

Также обнаруженные орудия труда, которые делали из камня.

Они сильно различались по размерам: их длина была от пары до нескольких десятков сантиметров.

С помощью данных изотопного анализа урана и аргона в найденных артефактах установлено, что инструменты вытянутой формы характерны для более раннего периода. Их возраст составляет около 500 тысяч лет.

Более поздние орудия труда от 5 сантиметров и меньше. С конкретными функциями: кроме рубил, появились, например, скребки и острия. Некоторые из них, по мнению антропологов, могли присоединяться к древкам и использоваться в качестве наконечников метательных орудий. В артефактах возрастом 300–320 тысяч лет почти исчезли признаки ашельской культуры и ученые считают, что именно тогда в этом регионе произошел переход к более современной культуре среднего палеолита.

Обсидиановое орудие труда, найденное в Олоргесейском бассейне и кусок минерала, из которого оно было получено Фото: Human Origins Program, Smithsonian

С течением временем изменился состав минералов: от минералов вулканического происхождения до обсидиана.

Также для обработки орудий стали использоваться красящие пигменты: было найдено большое количество кремниевых инструментов, окрашенных в зеленый, коричневый и белый цвета. Ученые обнаружили и образцы самого пигмента - несколько кусков охры с отверстиями, которые появились в процессе окрашивания орудий. Эти пигменты - одни из наиболее древних найденных красящих материалов, которыми пользовались гоминины, и, как и в случае с обсидианом, ближайшие природные источники красителей тоже располагались довольно далеко.

Найденные при раскопках минералы Фото: Smithsonian

Антропологи отмечают, что красящие пигменты и обсидиан свидетельствуют о раннем начале торговли между различными группами людей, помогут более точно исследовать процессы, которые происходили с Homo sapiens на ранних этапах развития.

Как сообщала "Страна", наши предки Homo sapiens могли в древности истребить расу хоббитов.

Также "Страна" писала, что в Израиле нашли окаменевшие останки, которые могут изменить историю возникновения человечества.