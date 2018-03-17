В России началось голосование на президентских выборах. Первыми открылись избирательные участки в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Голосование проходит с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Всего открыты более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 – за рубежом. Четыре участка планировалось открыть в Украине.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения, сообщают РИА Новости.

Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января принимали заявления о включении в список избирателей на другом участке. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, по месту нахождения проголосуют более 5,5 миллиона россиян.

За процедурой голосования будут следить около полутора тысяч международных наблюдателей из 109 стран.

"Больше всего приедет из Германии, США, Франции и Великобритании. Одна только миссия БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ – это около 500 человек, причем в составе будут все руководители организации, и нынешние, и бывшие. Они выбрали 33 региона, в которых будут осуществлять наблюдение", – заявила Памфилова в интервью РИА Новости.

В избирательном бюллетене – восемь кандидатов, претендующих на пост президента России. Среди них: самовыдвиженец президент России Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Это максимальное количество кандидатов с 2000 года, когда за пост президента боролись семь человек.

Выборы президента России пройдут во всех 85 регионах страны, в них сможет принять участие более 100 млн человек.

Ранее "Страна" сообщала, что Кремль ждет оценки от ООН и ОБСЕ решения властей Украины не допустить выборов президента России, а также того, что радикалы выйдут под посольство России, чтобы "подстраховать Авакова".