Правоохранители Житомирской области обнаружили в поезде мертвым 22-летнего военнослужащего. Об этом сообщается на странице 44-й отдельной артиллерийской бригады в Facebook.

"Командование и личный состав в/ч А3215 скорбит по поводу несчастного случая, который повлек смерть военнослужащего контрактной службы лейтенанта Свинцицкого Максима Александровича, 1995 года рождения, уроженца города Полонное", - сказано в сообщении.

Сообщается, что событие внесено в единый реестр досудебных расследований. Полиция Житомирской области открыла уголовное производство и проверяет обстоятельства смерти военнослужащего, командование военной части А3215 также назначило служебное расследование.

По завершению следствия будет определена причина несчастного случая, повлекшего смерть военного.

В сообщении отмечается, что на данный момент нет оснований утверждать, что военнослужащего убили.

Прощаться с лейтенантом Максимом Свинцицким будут 18 марта в его родном городе Полонном, что в Хмельницкой области.

Фото: facebook.com/44art.br

Как сообщала "Страна", военнослужащих собираются увольнять за прогулы без уважительной причины.

Также "Страна" писала о том, что в Миргороде от огнестрела погиб военный-контрактник. Подозревают суицид.