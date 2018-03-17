В воскресенье в Украине в большинстве областей под влиянием двух циклонов ожидаются сложные погодные условия: обильный снегопад, сильные метели и мощные порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, 17 марта продолжаются снегопады в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях ожидается сильный снег, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица; в Закарпатской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях сильные осадки (мокрый снег и дождь), местами гололед, налипание мокрого снега; в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/сек.

18 марта сильные снегопады и снежные заносы ожидаются на территории Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областей. В Карпатах очень сильный снег. В большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица.

Снегопады и гололед прогнозируют и на понедельник, 19 марта. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы. В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед. На юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/сек.

Спасатели предупреждают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), местами в центральных и прикарпатских областях 3 (красный), также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

В Карпатах в воскресенье ожидается очень сильный снег, возможно повышение уровня воды в реках и сход лавин в горах.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликована карта, в какие регионы Украины придут снег и морозы на ближайшие три дня.