Японские разработчики компании Meltin показали функциональные способности нового робота-аватара Meltant-α. Об этом сообщает сайт-разработчик.

Робот-аватар класса гуманоидных роботов удаленно управляется человеком, что остается по-прежнему сложной задачей, для которой требуются тренированные операторы. Однако компания-разработчик уверяет: Meltant-α наделен простой схемой управления.

Его прототип впервые показал возможности робота, который управляется оператором с помощью двух перчаток и рукояток, закрепленных на лучах, движения которых робот повторяет своими руками. Для того, чтобы видеть окружающую робота обстановку, оператор может использовать очки виртуальной реальности.

По словам разработчиков, руки Meltant-α максимально точно копируют строение человеческой руки, расположение мышц и сухожилий.

Также в пальцах робота установлены датчики давления, а система обратной связи обеспечивает гаптическую отдачу.

Благодаря этому робот может совершать очень аккуратные движения (поднимать яйцо, ноутбук, удерживать игральную карту), при этом руки робота достаточно сильные - всего двумя пальцами он может удерживать двухлитровую канистру с водой, а обеими руками удерживает груз массой около четырех килограммов.

Компания Meltin сообщает, что успешно протестировала управление роботом с расстояния в 18900 километров, но о других результатах пока ничего не известно. Также компания не сообщает, для чего конкретно разрабатывается Meltant-α и неизвестно, запланирована ли коммерческая версия робота-аватара.

Недавно фонд XPrize запустил конкурс по созданию роботов-аватаров для удаленного присутствия. Основное условие конкурса - создать робота, который позволит человеку видеть, слышать, осязать и взаимодействовать с окружающим миром на расстоянии не менее ста километров. Призовой фонд конкурса составляет $10 млн.

Как сообщала "Страна", опубликовано видео робота, которого научили исполнять штрафные броски в баскетболе.

Напомним также, что в НАСА показали робота, который будет бурить красную почву планеты Марс.