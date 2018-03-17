Российский МИД утверждает, что ни СССР, ни Россия не разрабатывали газ "Новичок", которым могли отравить экс-ГРУшника Сергея Скрипаля в Солсбери. При этом источником происхождения химиката называются Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция, - те страны, которые с конца 90-х годов исследуют вещества с проекта "Новичок".

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Об этом сообщает российский телеканал Россия24.

"Никогда ни на территории СССР, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории РФ не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название "Новичок", - подчеркнула она.

"Ещё раз: никогда ни в Советском Союзе, ни в России слово "Новичок" в контексте разработок химических элементов не употреблялось, - повторила Захарова. - Это слово было разработано как название и было использовано применительно к химическим элементам и материалам на Западе".

Представитель МИД пояснила, что в 90-е годы большое количество советских ученых выехали на Запад.

"Они вывезли с собой технологии, которыми занимались, и после этого именно в западных странах, а в основном в США, Великобритании, Словакии, Швеции. И именно в тот момент появляется удивительное название "Новичок" - так режущее нам слух и так хорошо ложащееся на шаблонное восприятие России и всего, что связано с ней", - отметила она.

Захарова отметила, что Лондон специально использовал название "Новичок", чтобы вызвать ассоциации с Россией.

Напомним, ранее в России заявляли, что уничтожили все запасы нервно-паралитического газа "Новичок".

Как сообщала "Страна", вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован 66-летний гражданин России Сергей Скрипаль. Суд в Москве признал его виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6.

12 марта британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

По словам премьера, было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок". Мэй назвала это прямым действием российского правительства против Великобритании.