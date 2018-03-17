В Киеве на припаркованных автомобилях у консульства России накануне выборов президента РФ появились изображения с украинской символики. Об этом сообщает "Цензор".

На автомобилях нарисованы "тризубы", герб Украины, другие патриотические логотипы и знаки. Многие рисунки выполнены при помощи специального трафарета. Видно, что изображения в некоторых случаях наносили прямо поверх снега на капот автомобиля.

На дверях представительских авто - желтая краска.

Фото: censor.net.ua

Фото: censor.net.ua

Напомним, Украина заявила решительный протест МИД РФ и требует не проводить выборы на временно оккупированных территориях - Автономной республике Крым и Севастополе.

МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения РФ упомянутых требований украинской стороны.

Как сообщала "Страна", министр внутренних дел Арсен Аваков добавил, что 18 марта режим охраны дипломатических учреждений России на территории Украины не будет предусматривать доступ к этим объектам россиян для голосования на выборах.

В России вспомнили о международном праве после заявлений Авакова и назвали такие действия украинской стороны "нарушением международного права".