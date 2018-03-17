В субботу, 17-го марта, в городе Днепре состоялось освящение и открытие армянской Апостольской церкви Святого Григора Лусаворича. На открытии церкви и в церемонии освящения участвовал Патриарх и католикос всех армян Гарегин II, сообщает "Укринформ".

Это самый большой армянский храм во всей Восточной Европе. Известно, что этого события армянская диаспора ждала 15 лет. Именно тогда был заложен краеугольный камень в строительство масштабного храмового комплекса.

Первоиерарх Армянской апостольской церкви Гарегин ІІ приехал со святого Эчмиадзинского кафедрального собора (Республика Армения).

"Днепр - очень толерантный и поликультурный. Здесь очень хорошо уживаются, дружат, сопереживают друг другу люди разных национальностей и вероисповеданий. Мы все вместе, украинцы, евреи, армяне, празднуем и Хануку и Пасху, и так же, не будучи католиками, все вместе - католическое Рождество, а потом православное Рождество. Все вместе мы встали на защиту нашей родины, когда пришла война... Сегодня мы радуемся освящению армянской церкви, которая стала еще одним символом в нашем городе, - символом веры и толерантности", - сказал на открытии храма председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов.

На торжественное мероприятие прибыли тысячи верующих, меценаты, власти города и области. Среди собравшихся на церемонии - священнослужители со всех армянских храмов Украины, духовные лидеры религиозных общин. В целом - более 3 тысяч гостей.

Настоятель храма Святого Григора Лусаворича Армянской апостольской церкви Амазасп отметил, что церковь построили по древним традициям. Она имеет большое количество уникальных барельефов, которые вытачивали на протяжении многих лет.

"В Армении храм и даже купол принято строить из туфа. Из родной страны в Днепр его привезли специалисты, которые возводили храм высотой 27 метров и общей площадью свыше 700 квадратных метров. Возле церкви установили хачкар - традиционный памятник, который есть у каждой армянской церкви", - сказал священник.

В церкви есть помещение, где будет зал для собраний и трапезная, а также воскресная школа. Их специально разместили в подвальном помещении, чтобы оставить свободным двор, где верующие смогут отдохнуть, а рядом посадят большой фруктовый сад.

Армянская апостольская церковь Святого Григора Лусаворича находится на углу проспекта имени Героя Небесной сотни Сергея Нигояна, который одним из первых погиб на баррикадах Майдана, и улицы Леваневского.

Сегодня в Днепре проживает свыше 50 тысяч армян.

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Как сообщает "Страна", ранее появилось видео "Марша защитников нации" по улицам Днепра.

Напомним также, что горсовет Днепра намерен позаботиться об одиноких стариках в обмен на их жилье.