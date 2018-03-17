В Киеве девушка вызвала полицейских по телефону 102, когда не обнаружила ранее припаркованный BMW у дома. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в своем Telegram-канале.

Интернет-издание сообщает, что голос девушки полицейским показался расстроенным.

"Было слышно, что она плачет", - цитируют слова полицейских журналисты.

Суть обращения девушки "я припарковал машину у дома, а сейчас ее нет" показалась правоохранителям более чем серьезной, учитывая уровень угонов в столице.

"Да, ситуация с завладением транспортными средствами сейчас действительно плачевная, поэтому на место сразу направили наряд следственно-оперативной группы, а тем временем по району передали ориентировки "BMW 645, черная, похищена с улицы ...".

Следователи выяснили, что автомобиль никто не похищал. Машина продолжала стоять у дома заваленная снегом. Снегоуборочная техника, прибирая придомовую территорию, просто закидала авто снегом, а девушка не смогла найти авто в изменившемся пейзаже.

Фото: t.me/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", с вечера пятницы в Киев ограничат въезд транзитных грузовиков.

Также напомним, что в Киеве трое иностранцев ударили ножом таксиста и угнали авто.