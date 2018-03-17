В Украине синоптики обещают снежную и морозную погоду еще как минимум три дня подряд. В воскресенье, 18 марта, погоду в большинстве регионов Украины будут определять активные атмосферные фронты.

Они и обусловят сложные погодные условия, сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды на 18 марта

В Украине, кроме северных областей, снег ожидается в южной части. Однако здесь он пройдет с дождем; передают также метели, порывы северо-восточного ветра до 20м/с. В Карпатском регионе и большинстве центральных областей прогнозируют сильные снегопады, снежные заносы. В Карпатах - очень сильный снег. В южных областях также стоит ожидать местами сильных осадков и налипания мокрого снега, на дорогах - гололед.

В северных областях ночью пройдет небольшой снег, днем - преимущественно без осадков; отдельные порывы ветра до 18 м/с.

Самая низкая температура ночью зафиксируется на отметке в 14° мороза, на севере ожидается днем 6-11° мороза; в южной части и местами на Закарпатье ночью 1-6° мороза, днем около 0°, на побережье морей и в Приазовье местами 2-4° тепла; в Крыму ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве в ночь на воскресенье пройдет небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 10-12° мороза, 8-10° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 марта самая высокая температура днем была +20,8 в 2012 году, самая низкая ночью -18,7 в 1898 году.

В понедельник, 19 марта, в Украине будет снег, метели, снежные заносы, в Полтавской и большинстве северных областей - снег, на остальной территории - без осадков.

На дорогах Украины гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14° мороза, на севере до 16° мороза, на побережье морей 2-7° мороза; днем в большинстве областей 3-8° мороза, в южных, Донецкой, Луганской областях и на Закарпатье от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды в Киеве на 19 марта. Ночью умеренный, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 5-7° мороза.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке порывы 15-20 м/с.

Как сообщала "Страна", ранее синоптик назвала регионы и города Украины, которые в воскресенье завалит снегом еще больше.

Напомним также, что транпорт в Киеве ходит с получасовым опозданием из-за снегопада.