В Ужгороде прошел "Марш Славы Героев". Акция приурочена ко дню празднования 79-й годовщины со дня провозглашения независимости Карпатской Украины. Об этом сообщает "Громадське радио".

Полицейских, которые охраняют марш, не меньше, чем его участников.

Напомним также, что 15 марта в области был объявлен выходным днем. Карпатская Украина существовала как независимое украинское государство с 15 марта до конца мая 1939 года.

В связи с этими событиями силовые структуры Закарпатской области работают в усиленном режиме в городах Хуст, Берегово и Ужгород, а также на въездах в область на четырех перевалах.

Среди участников марша были представители националистической организации "Карпатская Сечь", ВО "Тризуб" им. С.Бандеры, бойцы 1 резервной сотни ДУК ПС - Закарпатье и Правый сектор, ветераны АТО, представители организации C14 news и "Фрайкора", которые выстроились в колонну у дома "Просвиты".

Лидер "Карпатской Сечи" Тарас Деяк рассказал, что в марше приняли участие около 250 человек. Были участники и из других областей.

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Фото: hromadskeradio.org

Как сообщала "Страна", на Закарпатье начали расследовать избиение активиста, выступавшего против марша националистов.

Напомним, что в 2017 году в Ужгороде правые радикалы вышли на марш "черной колонной против либерализма".