В Польше разоблачена организованная преступная группа из восьми человек, занимающаяся производством и распространением контрафактных табачных изделий. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Материальный ущерб от деятельности преступников может составлять не менее 100 млн злотых (770 млн грн).

Также отмечается, что в состав международной организованной преступной группировки входили гражданин Грузии, гражданин Румынии, двое граждан Молдовы и четверо граждан Украины. Они осуществляли вербовку специалистов, обеспечивали сырьем и налаживали каналы распространения готовой продукции.

Чтобы разоблачить деятельность международной ОПГ была проведена спецоперация. На территории Польши участвовали также сотрудники УБОП полиции Молдовы и Госпогранслужбы Украины.

Правоохранители провели обыски в Гданьском воеводстве (Польша), где при проведении процессуальных действий, в частности, разоблачили табачную фабрику.

На месте обнаружили большое количество сигарет, 2,5 тонны табака, а также полную производственную линию сигарет. Кроме того, в местах проживания членов преступной группы найдено 3 единицы огнестрельного оружия, более 200 патронов, два глушителя и гранаты.

В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Киевом тоннами подделывали кофе известных марок.

Напомним также, что в Польше 24-летний украинец массово подделывал разрешения на работу.